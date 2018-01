Meio milhão de pessoas recebem seleção alemã em Berlim A seleção da Alemanha se despediu de sua torcida, neste domingo, em uma festa realizada em Berlim. A delegação foi recebida por cerca de 500 mil pessoas, segundo os organizadores, e teve tratamento de campeã mundial. Neste sábado, a Alemanha garantiu a terceira colocação na Copa, ao vencer Portugal por 3 a 1. Os 23 jogadores estiveram no Portão de Brandemburgo e desfilaram sobre uma passarela montada diante do monumento histórico, sob sol escaldante e gritos de alegria por parte da multidão. Coube ao capitão da equipe, Michael Ballack, falar em nome do grupo. "Muito obrigado a todos. Vocês são os melhores. Desde a noite de ontem (sábado) nós dormimos apenas alguns minutos. Ficamos comemorando e, agora, a pressão de meses já passou. Nós também bebemos muito", admitiu. Os jogadores estavam vestidos com a camisa branca, da seleção, mas com a palavra "Obrigado", em alemão, gravada na frente e o número 82 nas costas - em alusão aos 82 milhões de habitantes da Alemanha. O momento culminante e mais esperado da cerimônia, que durou uma hora e meia, foi a presença do treinador Jürgen Klinsmann, que voltou a ser evasivo quando perguntado se iria continuar no cargo. "Peço alguns dias para decidir", limitou-se a dizer.