Meio time do Corinthians machucado A classificação corintiana na Copa Sul-Americana pode ter reflexos no Campeonato Brasileiro. Cinco jogadores deixaram o campo reclamando de contusão: Marcelo Mattos, Ronny, Fabrício, Roger e Tevez. A preocupação só não é maior porque o time volta a jogar apenas no dia 7 ? contra o São Paulo, no Morumbi. Marcelo Mattos saiu no primeiro tempo com um estiramento. Ronny sentiu a panturrilha; Fabrício, o ombro; Tevez, a coxa; e Roger o tornozelo esquerdo, que já estava baleado. ?Isso é reflexo do número de jogos. Essa maratona acaba sacrificando um pouco da nossa carreira. E é essa a realidade que a gente vive aqui no Brasil?, afirmou o zagueiro Betão, que não acredita que Márcio Bittencourt esteja sendo ?fritado?. ?Estou há 11 anos aqui e todo ano é a mesma coisa. Não são essas coisas que vão abalar o Corinthians. Todos estão seguros aqui?, complementou. Ruim mesmo está a fase do meia Carlos Alberto. Nesta quarta-feira, ele não foi nem relacionado por Márcio Bittencourt para o jogo. A versão oficial passada pelo assessoria foi de que o jogador foi cortado por ?opção técnica?, mas segundo o preparador físico Fábio Mahseredjian, Carlos Alberto está acima do peso. O jogador se negou a acompanhar a delegação ao Pacaembu.