Melhor ataque da Série B, Londrina faz 4 a 1 no Brasil-RS em casa e cola no G4

Melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro com 33 gols marcados, o Londrina ampliou essa marca nesta terça-feira ao bater o Brasil, de Pelotas (RS), por 4 a 1, em partida que abriu a 21.ª rodada, no estádio do Café, em Londrina (PR).

Com o resultado, o time paranaense chegou aos 30 pontos, se aproximando do G4, que começa com o Ceará, quarto colocado com quatro pontos a mais. No entanto, o time cearense ainda joga neste sábado. O Brasil-RS, com 27 pontos, permanece na 12ª posição, mas vê a zona do rebaixamento perigosamente próxima. O Luverdense, primeiro time nela, tem quatro pontos a menos do que a equipe de Pelotas.

O jogo começou movimentado e o Londrina abriu o placar logo aos três minutos. Em contra-ataque, Alisson Safira encontrou Artur livre na área e o atacante soltou a bomba para superar o goleiro Marcelo Pitol. A resposta do Brasil-RS demorou só 13 minutos. Juninho cruzou da direita, Lincom tentou finalizar e a bola sobrou para Itaqui completar para o gol e empatar a partida.

Após o gol, o Londrina passou a pressionar e quase voltou a ficar à frente em cabeçada de Dirceu, que acertou a trave. O domínio do time da casa era tanto que no último minuto da primeira etapa Celsinho tocou para Carlos Henrique, que fuzilou para o gol e voltou a colocar o clube paranaense em vantagem.

Logo no começo do segundo tempo, o time da casa transformou a vitória em goleada. Aos 10 minutos, Reginaldo tentou cruzar da direita e acabou mandando a bola direto para o gol encobrindo Marcelo Pitol, que não conseguiu defender. Quatro minutos mais tarde, Celsinho cobrou escanteio e o zagueiro Edson Silva cabeceou para o fundo do gol, ampliando ainda mais a vantagem.

A goleada só não foi ainda mais elástica porque Marcelo Pitol praticou boas defesas e evitou gols de Celsinho e Alisson Safira. Mesmo assim, a vitória foi suficiente para que o time da casa se reabilitasse na competição.

O Brasil-RS volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Goiás, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 22ª rodada da Série B. No próximo dia 26, um sábado, o Londrina visita o Luverdense no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 4 x 1 BRASIL-RS

LONDRINA - César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Rômulo, Jardel e Celsinho (Patrick Vieira); Artur, Alisson Safira (William Henrique) e Carlos Henrique (Anderson Aquino). Técnico: Cláudio Tencati.

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; João Afonso, Nem (William Ribeiro) e Itaqui; Marcinho (Rafinha), Lincom e Misael (Ednei). Técnico: Clemer.

GOLS - Artur, aos 3, Itaqui, aos 17, e Carlos Henrique, aos 46 minutos do primeiro tempo; Reginaldo, aos 10, e Edson Silva, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rômulo, Jardel, Alisson Safira e William Henrique (Londrina); Leandro Camilo, Breno e Nem (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA - R$ 8.231,00.

PÚBLICO - 783 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).