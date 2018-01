Melhor da 1ª fase, Vélez empata com a LDU em casa Já classificado e garantido como melhor time da primeira fase da Copa Libertadores, o Vélez Sarsfield relaxou e só empatou com a LDU por 2 a 2 na noite desta terça-feira, em Buenos Aires, em jogo válido pelo Grupo 5. Urrutia e Palacios marcaram para os equatorianos e Ereros e Centurion para os argentinos. Com o resultado, o Vélez perdeu o aproveitamento de 100% dos pontos. Terminou a primeira fase com 16 em 18 possíveis, mas ainda com a vantagem de decidir em casa nas fases eliminatórias. A LDU, também classificada, foi a 10 pontos, na segunda posição. Em terceiro lugar, com cinco pontos, ficou o Rocha, do Uruguai, que foi a Lima, no Peru, também nesta terça e ficou no 1 a 1 com o Universitario, lanterna do grupo com apenas dois pontos. Magallanes marcou para os anfitriões e Cardoso para os visitantes.