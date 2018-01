Melhor duelo da Série A3 na TV Rio Claro e Taubaté, os dois melhores times do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3, fazem o principal jogo da sétima rodada, neste domingo, a partir das 10 horas, no Estádio Augusto Schimidt Filho, o Schimitão, em Rio Claro. A Rede Vida fará a transmissão, ao vivo, para todo o Brasil. O Taubaté lidera com 12 pontos e na última rodada venceu o clássico regional com o Guaratinguetá, por 3 a 0. O Rio Claro, depois de um começo fraco, reagiu com duas boas vitórias, chegou aos 10 pontos e já briga diretamente pela ponta. Em Araraquara, a Ferroviária enfrentará o Palmeiras-B, no Estádio da Fonte Luminosa. O time da casa ocupa a penúltima colocação, com apenas cinco pontos, e ainda foi humilhado pelo XV de Piracicaba, na última rodada, por 5 a 1. O técnico Pardal vai estrear, praticamente, um time novo. O Palmeiras, com sete pontos, tem uma posição intermediária. Pelo Grupo 1, o XV de Jaú, com sete pontos, receberá o líder Araçatuba, com 14 pontos, no Estádio Zezinho de Magalhães. O vice-líder Sertãozinho, que perdeu o técnico Edson Só para o Barretos, irá até Bauru enfrentar o Noroeste, renovado com o técnico Marco Antonio Machado. O Jaboticabal é favorito diante do lanterna Paraguaçuense. Em Bebedouro, a Internacional, com cinco pontos, enfrentará o Barretos, com sete.