Melhor em campo, Fernandão diz que se sente em casa Autor do primeiro gol no empate que deu o título da Libertadores da América ao Internacional, o atacante Fernandão foi eleito pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) o melhor jogador em campo no confronto desta quarta-feira, no Beira-Rio. Ele ganhou de presente um veículo Toyota. "Sempre batalhei calado e aceitando as críticas, principalmente as construtivas. Nunca perdi a calma e mantive o foco naquilo que sempre busquei, que é esse título incrível", comentou o camisa 9 do clube gaúcho, que abriu o marcador da partida. "Escolhi muito o clube que iria defender na volta da Europa (estava no Toulouse, da França). A conversa com o presidente (Fernando Carvalho) foi decisiva. Acredito em destino e foi a melhor coisa que eu fiz", completou o avante. Quando Fernandão chegou, em 2004, o Internacional já havia passado por uma temporada estável, a de 2003, depois das turbulências de 2002, quando só se salvou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhando do Paysandu em Belém. Mas faltava ainda se tornar um time de ponta. "Eu vim por um projeto do clube e um projeto pessoal de conquistar títulos", recorda o atacante. Sobre sua "leitura" de jogo, reconhecidamente melhor que a da média dos jogadores brasileiros, Fernandão diz que é fruto do aprendizado na Europa, que procura transmitir aos colegas. "Às vezes eu me movimento nem tanto para receber a bola, mas para abrir espaços para os outros", revela. "O Rafael Sóbis sabe interpretar bem isso", observa, num elogio ao outro atacante, artilheiro que fez os dois gols no primeiro jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Fernandão também enalteceu a conquista do inédito título diante da torcida do Inter. "A Libertadores é a competição que via pela televisão quando estava na França. Todos acompanham essa competição. E o título foi decidido em nossa casa", comentou. "Não mudei nada desde que cheguei aqui. Sou eu mesmo tentando fazer o meu trabalho no Internacional", acrescentou o jogador, que tem proposta para se transferir para a Roma, da Itália.