Melhor jogador em campo, Tabata diz que cumpriu missão O meia Rodrigo Tabata sabe que cumpriu sua missão. Apesar de ser reserva no elenco, ele entrou ontem como titular e foi o melhor em campo. E festejou. "Eu tenho de trabalhar e, no momento em que for solicitado, tenho de corresponder. Acho que dentro de campo eu estou fazendo a minha parte", disse. Ele abriu o placar numa bela jogada, em um chute difícil de acertar. "A minha única possibilidade era esse chute cruzado. Se errasse o gol, alguém poderia aproveitar o cruzamento. Graças de Deus fiz o gol", explicou. Quem também estava feliz da vida após a partida era o jovem Moraes. Ele fez o quarto gol do Santos, seu primeiro pela equipe. "É gratificante fazer o gol na estréia. Para jogar é preciso ter boa cabeça e aqui no Santos o ambiente é ótimo", comentou. Para Cléber Santana, o time está pronto para as finais. "Nossa equipe está de parabéns pela dedicação", afirmou o jogador, que fez seu 10º gol no Paulistão.