Melhor pontaria define jogo a favor de ingleses As duas equipes arriscaram poucas finalizações na monótona partida entre Inglaterra e Equador, e a qualidade na pontaria foi justamente o que definiu a vitória dos ingleses por 1 a 0, neste domingo, em Stuttgart, e a classificação para as quartas-de-final. O único gol do jogo foi marcado por Beckham, numa perfeita cobrança de falta, aos 14 minutos do segundo tempo. Foi uma das quatro finalizações certas da Inglaterra, que arriscou oito chutes contra o gol de Mora. Já o Equador tentou mais chutes - nove - com pontaria pior: apenas três finalizações foram na direção da meta de Robinson. O jogo também foi marcado pelo excesso de força do time do Equador, que fez 24 faltas, contra apenas 13 cometidas pelo ingleses. O time sul-americano, que pressionou muito no segundo tempo, mas sem competência para empatar o placar, acabou somando também mais escanteios (7 a 5) e impedimentos (6 a 3). E o zagueiro Terry, apesar da falha cometida no primeiro tempo, quando errou uma cabeçada e permitiu boa chance para o equatoriano Carlos Tenorio, acabou eleito o melhor jogador em campo pela Fifa. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Inglaterra, 8; Equador, 9 Finalizações certas: Inglaterra, 4; Equador, 3 Faltas cometidas: Inglaterra, 13; Equador, 24 Cartões amarelos: Inglaterra, 3; Equador, 3 Cartões vermelhos: Inglaterra, 0; Equador, 0 Escanteios: Inglaterra, 5; Equador, 7 Impedimentos: Inglaterra, 3; Equador, 6 Posse de bola: Inglaterra, 49%; Equador, 51% Melhor jogador da partida: John Terry (Inglaterra) (Com fifaworldcup.com)