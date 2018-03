Melhora quadro de saúde de Zagallo O estado de saúde do coordenador-técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, melhorou entre a tarde de sexta-feira e a manhã deste sábado, segundo informação da assessoria de imprensa do Hospital Samaritano. Zagallo, de 73 anos, ficará no hospital pelo menos até segunda-feira, para ser submetido a novos exames. Zagallo foi internado na noite de terça-feira, depois de sofrer uma indisposição estomacal, seguida de vômitos e enjôo. Na ocasião, chegou ao hospital desidratado - perdeu mais três quilos somente neste dia - e teve de receber soro. Os médicos ainda não sabem o que causou a indisposição. O coordenador-técnico também sofre de problemas cardíacos.