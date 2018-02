Melhores da Série A-2 do Campeonato Paulista abrem rodada A líder Portuguesa e os dois times que podem encostar na liderança (União São João e Rio Preto) entram em campo neste sábado, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, que terá mais cinco jogos no domingo e dois na segunda-feira. Mesmo não jogando na última rodada, a Lusa manteve a liderança isolada, com 31 pontos. Isso porque o União São João, vice-líder com 27, e Rio Preto, terceiro com 25, perderam seus jogos para Atlético Sorocaba e Portuguesa Santista, respectivamente. No "clássico" da capital, a Portuguesa recebe o Nacional, que vem de três vitórias seguidas, às 16 horas, no Estádio do Canindé. O Nacional conquistou importante triunfo na última rodada ao bater, por 4 a 2, a Inter de Limeira. Já a Lusa atuou no meio da semana pela Copa do Brasil e não saiu, em casa, de um empate sem gols com o Cruzeiro. Em Araras, às 20 horas, o União São João recebe o Bandeirante, que está na 11.ª colocação, com 20 pontos, e teve a semana de folga, pois seu jogo contra a líder Portuguesa foi adiado para o próximo dia 21. A partida, que terá a transmissão da ESPN Brasil, marcará a estréia do técnico Wanderley Paiva no comando do União. Ainda no sábado, Rio Preto e Inter fazem um jogo decisivo para a pretensão dos dois times, que vêm de derrotas fora de casa. O Rio Preto caiu diante da Portuguesa Santista, por 2 a 1, enquanto o time de Limeira foi derrotado pelo Nacional. Ao término da primeira fase, os oito melhores se classificam à segunda fase. Os quatro piores caem para a Série A-3. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 16.ª rodada Sábado 15 horas - Rio Preto x Inter de Limeira 16 horas - Portuguesa x Nacional 20 horas - União São João x Bandeirante Domingo 10 horas - Palmeiras B x Comercial 16 horas - Portuguesa Santista x São José 16 horas - Botafogo x XV de Jaú 16 horas - Taquaritinga x Mirassol 16 horas - Guarani x Osvaldo Cruz Segunda-feira 20 horas - Taubaté x Atlético Sorocaba 20h30 - Oeste x Mogi Mirim Classificação: 1.º - Portuguesa, 31 pontos; 2.º - União São João, 27; 3.º - Rio Preto, 25; 4.º - Atlético Sorocaba, 25; 5.º - São José, 24; 6.º - Mirassol, 22; 7.º - Botafogo, 21; 8.º - Inter de Limeira, 21; 9.º - Guarani, 21; 10.º - Oeste, 20; 11.º - Bandeirante, 20; 12.º - Mogi Mirim, 19; 13.º - Taquaritinga, 19; 14.º - Portuguesa Santista, 18; 15.º - Nacional, 16; 16.º - XV de Jaú, 16; 17.º - Comercial, 16; 18.º - Palmeiras B, 15; 19.º - Taubaté, 13; 20.º - Osvaldo Cruz, 11.