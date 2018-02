Meligeni joga às 15h contra americano Com esperanças de surpreender, Fernando Meligeni volta à quadra nesta sexta-feira para seu segundo jogo no Masters Series de Miami. Vai desafiar uma das revelações do tênis norte-americano, James Blake, em jogo que deve começar por volta das 15 horas, de Brasília. O desafio vai ser do jeito que Meligeni gosta: na quadra central, num clima de muita agitação, condições em que sua experiência e conhecida garra podem ajudá-lo a conseguir um bom resultado diante de um adversário talentoso, como Blake. A programação da quadra central terá nesta sexta-feira as partidas dos líderes do ranking masculino e feminino. Às 19 horas (21 horas de Brasília), Lleyton Hewitt enfrenta o espanhol Francisco Clavet e a seguir Serena Williams faz sua estréia com a italiana Francesca Schiavone.