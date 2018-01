Melles prepara revolução no futebol Daqui a dois dias deve ocorrer a revolução no futebol brasileiro. Em um almoço em Belo Horizonte, marcado para as 12 horas de sexta-feira, o ministro dos Esportes, Carlos Melles, inicia um encontro para tratar da criação da Liga Nacional. Caso os dirigentes dos principais clubes do País referendem a minuta de decreto que já está na Casa Civil da Presidência da República - e pode ser publicada no Diário Oficial a qualquer momento -, começa a transformação. Leia mais no Jornal da Tarde