Melles vai ajudar o América do Rio O ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, reconheceu hoje que o América do Rio vem sendo discriminado no futebol carioca e prometeu se empenhar para ajudar o clube. "Já tomei conhecimento dos problemas que estão ocorrendo com o América; estou atento para isso e tomando providências", disse Melles, após entrevista coletiva num hotel da zona sul do Rio. O América foi prejudicado seguidamente em arbitragens do Campeonato Carioca, teve mando de campo invertido sem qualquer explicação e agora está na iminência de ser rebaixado para a Segunda Divisão.