Mello deve trocar Cruzeiro pelo Santos O preparador físico do Cruzeiro, Antônio Mello, está muito perto de se transferir para a Vila Belmiro. Auxiliar de longa data de Vanderlei Luxemburgo, Mello permaneceu no time celeste após a saída do treinador, mas hoje admitiu que recebeu uma "proposta irrecusável" de dirigentes santistas. "Tenho uma forte tendência a sair", disse o preparador físico após a reapresentação do grupo cruzeirense na Toca da Raposa 2. Mello deu a entender que sua saída dependia apenas de uma comunicação formal à diretoria do clube mineiro, o que deveria ocorrer na noite desta segunda-feira. "É uma questão profissional. Já não sou mais um menino, tenho 56 anos e uma expectativa profissional de mais cinco ou seis anos", afirmou o preparador físico, considerado por muitos um dos principais responsáveis diretos pelas campanhas vitoriosas dos times dirigidos por Luxemburgo. O técnico do Cruzeiro, Paulo Cesar Gusmão, que compunha a comissão técnica do time mineiro formada pelo atual treinador do Santos, não colocou objeções às eventuais saídas de Mello e a do coordenador técnico, Marcos Moura. Ele confirmou que Luxemburgo tem centrado esforços na tentativa de arregimentar os antigos auxiliares. "A cabeça do Vanderlei também está para isso. Quando você assume um grande clube, você mira para um outro grande clube. Hoje o Cruzeiro é uma referência como grande clube, como comissão técnica", afirmou. "Ele vai precisar de pessoas competentes do seu lado". De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o clube ainda não havia se posicionado sobre a possível saída do preparador físico.