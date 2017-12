Mello troca o Cruzeiro pelo Santos O Cruzeiro confirmou na manhã de hoje, por intermédio de sua assessoria de imprensa, que o preparador físico Antônio Mello rescindiu contrato com o clube para trabalhar com Vanderley Luxemburgo no Santos. Mello já havia deixado claro que estava de saída da Toca da Raposa II ao afirmar no início da noite de ontem que havia recebido uma "proposta irrecusável" da diretoria santista. O convite foi feito pelo Luxemburgo, com quem ele trabalhou no Cruzeiro, Corinthians (1997 a 1998) e Seleção Brasileira, entre l998 e 2000. O Cruzeiro ainda não definiu quem irá substituir Mello. Existe a possibilidade de um outro profissional ser contratado. Por enquanto, Quintaliano Lemos, que auxiliava o antigo preparador físico, deverá assumir os trabalhos com os jogadores.