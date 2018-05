Melo e Kubot estreiam com vitória nas duplas em Roma e vão às quartas de final

Com o objetivo de ganharem embalo para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 27, em Paris, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot sofreram um pouco, mas estrearam com vitória na chave de duplas do Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira, e garantiram vaga nas quartas de final da competição.

+ Em busca de sequência no saibro, Soares e Murray vencem na estreia em Roma

+ Keys desiste de Roma, Halep avança às quartas por W.O. e garante ponta do ranking

Cabeças de chave número 1 desta disputa do importante evento italiano realizado em quadras de saibro, Melo e Kubot abriram campanha direto na segunda rodada e venceram o mexicano Santiago Gonzalez e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (5/7) e 10/2.

Com o triunfo, o brasileiro e o polonês se credenciaram para enfrentar na próxima fase os ganhadores da partida da dupla formada pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah contra a parceria do holandeses Robin Haase e Jean-Julien Rojer, também programada para ser encerrada nesta quinta-feira.

Na semana passada, Melo e Kubot foram eliminados nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, onde acabaram derrotados por Cabal e Farah em um confronto equilibrado de três sets. Eles só ganharam um título nesta temporada, em janeiro, no Torneio de Sydney, e tentam encerrar o jejum de títulos para aumentar a confiança para Roland Garros.

Na partida desta quinta, o brasileiro e o polonês aproveitaram apenas uma de seis chances de quebrar os saques de Gonzalez e Qureshi, que também converteram um de seis break points. Porém, os favoritos foram muito superiores no match tie-break e liquidaram o confronto com a tranquila vantagem de 10/2 neste desempate.

FOGNINI NAS QUARTAS

Em outro confronto já encerrado neste dia de disputas do Masters 1000 de Roma, Fabio Fognini voltou a fazer a festa da torcida que lotou a quadra central do Foro Itálico ao derrotar o alemão Peter Gojowczyk por duplo 6/4.

Assim, o ídolo local avançou às quartas de final da chave de simples e se credenciou para encarar o vencedor da partida entre o espanhol Rafael Nadal e o canadense Denis Shapovalov, também prevista para ocorrer nesta quinta-feira.

Antes de passar por Gojowczyk, atual 53º colocado da ATP, Fognini eliminou o ex-Top 10 francês Gael Monfils e depois desbancou o favoritismo do austríaco Dominic Thiem, sexto cabeça de chave, nas oitavas de final.