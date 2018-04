Membro da delegação de futebol de Togo morre após ataque

Um membro da delegação de futebol de Togo morreu após o ataque contra o ônibus em que viajava a seleção para disputar a Copa Africana de Nações, informou o diretor regional da companhia de assistência médica internacional SOS.

"Houve um pedido para levar dois membros do time para a África do Sul. Um desses pacientes morreu e o segundo está sendo removido por ambulância aérea e estará no hospital de Milpark", disse Fraser Lamond. "Eu não sei se ele era um jogador ou não."