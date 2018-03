Membros de clube inglês acusados de estupro A polícia de Cartagena, na Espanha, prendeu 9 integrantes da delegação do clube inglês Leicester City, acusados de estupro por três mulheres. Na denúncia, apresentada no aeroporto de Alicante, onde pretendiam viajar para a Alemanha, as mulheres disseram que os detidos entraram à força no quarto que ocupavam em um hotel de Los Belones, em Cartagena, onde sofreram abusos sexuais. As mulheres apresentavam lesões em várias partes do corpo, segundo um relatório médico do serviço de emergências do Hospital Geral de Alicante confirmado pela médica forense da polícia de Cartagena. Elas entregaram à polícia uma pulseira, que disseram ter sido arrancada de um dos agressores, assim como calcinhas rasgadas com sangue. Levadas à delegacia, as mulheres reconheceram os agressores por fotografias. Segundo um relatório do vigia do hotel, os acusados, que aparentavam estar embriagados, envolveram-se em distúrbios com outros hóspedes. Depois de prestarem depoimentos, um dos acusados foi colocado em liberdade. Os outros oito foram detidos e ficaram à disposição da Justiça.