Memória: no passado, vaias para a seleção brasileira em Porto Alegre

Mesmo que não lote a Arena do Grêmio, a torcida gaúcha promete apoio incondicional à seleção brasileira na noite desta quinta-feira em Porto Alegre. Há 45 anos, contudo, isso seria considerado uma afronta no Rio Grande do Sul. O 17 de junho de 1972 entrou para a história do futebol nacional como o dia em que todo um estádio no País torceu contra a seleção brasileira – e como a única vez em que gremistas e colorados torceram juntos. Naquele dia, Brasil e Seleção Gaúcha se enfrentaram no Beira-Rio.

Comandada por Zagallo, a seleção brasileira era a atual campeã mundial e se preparava para a disputa da Copa Independência. Na lista de convocados, ele preteriu o lateral-esquerdo gremista Everaldo, tricampeão em 1970. Mais do que isso, nenhum jogador da dupla Gre-Nal foi chamado. O amistoso com o selecionado gaúcho serviria como uma forma de compensação.

A torcida, porém, não gostou nem um pouco. “Teve muita rivalidade contra a seleção brasileira pela não convocação do Everaldo. E pela primeira e única vez, a rivalidade entre gaúchos desapareceu, porque se uniram gremistas e colorados para torcer pelo mesmo time”, recorda Valdir Espinosa, então lateral-direito do Grêmio. “Era Rio Grande do Sul contra Brasil.”

A seleção estadual foi formada só por jogadores de Internacional e Grêmio. Havia até mesmo estrangeiros, como o chileno Elias Figueroa e o uruguaio Ancheta. Com 106.554 torcedores, o Beira-Rio registrou o maior público de sua história – quase o dobro da capacidade atual. E todos torceram pelos gaúchos.

A edição do dia seguinte do Estado trazia relatos pitorescos da partida. “Um comentarista de rádio perguntou se havia alguém no estádio disposto a torcer pela seleção brasileira, e a resposta foi uma vaia que durou alguns minutos”, diz uma parte do texto.

A reportagem também assinalou todo o “carinho’’ da torcida. “Os torcedores dedicaram-se a dizer palavrões para o policiamento, atirar restos de batatas-fritas e sorvetes, e principalmente a estender faixas nas gerais, sempre de protesto contra a CBD: ‘Jean Marie (Havelange), o Brasil vai até o Chuí’, era uma delas, e segundo comentários, tinha uma função educativa: ‘ensinar ao presidente da CBD um pouco de geografia’”, narrou o Estado. A CBD era a Confederação Brasileira de Desportos, que anos mais tarde cederia lugar à CBF. Havelange a presidia.

O jogo foi disputado e acabou em um grande empate por 3 a 3, com os gaúchos sempre à frente do placar. Agora, a história é totalmente outra. “Naquele jogo, o episódio foi pela não convocação do Everaldo, ponto. Terminado o jogo, passou. Outras vezes a seleção veio aqui e foi muito bem recebida. Contra o Equador, com certeza vai ser de novo”, diz Espinosa.