Méndez machuca a coxa e pode desfalcar o Equador O colombiano Luis Fernando Suárez pode ter ganhado um problema para escalar o Equador para o jogo contra a Inglaterra, no próximo domingo, em Stuttgart, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Edison Méndez machucou uma coxa e pode desfalcar o meio-campo do time sul-americano. O jogador vai passar por uma ressonância magnética neste sábado para saber o grau da lesão."Não sabemos se ele vai jogar ou não no domingo contra os ingleses, porque ainda não temos os resultados dos exames", disse o treinador. O Equador participa de sua segunda Copa do Mundo consecutiva e pela primeira vez vai para a segunda fase do torneio. Méndez é titular absoluto do meio-campo, ao lado de Castillo, Edwin Tenorio e Valência.