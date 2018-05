Mendieta diz que está devendo ao Palmeiras

SÃO PAULO - Mendieta chegou ao Palmeiras em junho do ano passado e custou ao clube R$ 4 milhões, mas até agora ainda não mostrou bom futebol e ele mesmo admite a dívida com o clube. Tanto que na semana passada Mendieta pediu para a comissão técnica um treino especial para melhorar sua forma física, que ainda está longe do ideal. "Tive uma lesão e não pude fazer a pré-temporada. A prioridade nesta parada foi fazer uma boa parte física para chegar bem no Brasileirão. Falei muito com o preparador físico para fazer um bom trabalho. A prioridade é ganhar e passar confiança para o Gilson Kleina", disse o paraguaio, que passou por cirurgia no joelho direito em outubro do ano passado.

Além de mostrar serviço para o treinador, o meia quer também tentar recuperar a boa fase que chegou a ter no ano passado, logo que chegou ao Palmeiras. "Eu pretendo voltar ao nível que tinha quando cheguei." O jogador sabe que não está rendendo o esperado e tem se cobrado bastante em relação a isso. A postura tem agradado ao técnico por ver a disposição do jogador. Kleina tem lhe dado diversas oportunidades.

Mendieta também sabe que a concorrência no meio de campo do Palmeiras pode aumentar com a chegada de reforços ou mesmo com a escolha do treinador. Bruno César, por exemplo, tem jogado mais que ele. Ainda há a opção de Valdivia e Wesley no setor.