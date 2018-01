Mendoza decide, Chennaiyin marca 2 nos acréscimos e é campeão indiano

Além de Mendoza e Materazzi, o título do Chennaiyin também coroou alguns brasileiros. O veterano Elano entrou no segundo tempo da decisão deste domingo, enquanto o zagueiro Eder sequer foi a campo. Bruno Pelissari foi titular e inclusive marcou o primeiro gol dos novos campeões. Do lado do Goa, Leonardo Moura, Lúcio e Rafael Coelho foram titulares e amargaram o vice, assim como o veterano atacante Reinaldo, que ficou no banco.

Apesar da emoção, os gols começaram a ser marcados somente na segunda etapa. Aos oito minutos, Mendoza sofreu pênalti, Bruno Pelissari foi para a cobrança e perdeu, mas ficou com a sobra e tocou para a rede, abrindo o placar para o Chennaiyin. O empate saiu pouco depois, aos 12, quando Haokip aproveitou bola cruzada, rasteira, e marcou.

Aos 14 minutos, o Chennaiyin teve a chance de voltar à liderança. Mendoza sofreu pênalti do goleiro Kattimani, mas bateu mal e parou justamente no arqueiro. Melhor para o Goa, que marcou aos 42 em cobrança de falta rasteira do espanhol Joffre e, àquela altura, parecia garantir o título.

Só que o jogo estava longe de terminar, e uma grande reviravolta estava guardada para o fim. Aos 45 minutos, Kattimani se transformou em vilão ao sair mal do gol e, atrapalhado por um zagueiro, tocou contra a própria meta do Goa. O pior ainda estaria por vir, porque menos de um minuto depois, Mendoza foi lançado, passou como quis por Gregory e tocou na saída do goleiro para garantir a incrível virada e o título.