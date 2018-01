Menezes está de volta ao Santos Nesta segunda-feira foi a vez de Luís Henrique de Menezes reassumir o cargo de gerente de futebol do Santos, em substituição a Ilton José da Costa, que foi para o Palmeiras. Menezes já havia ocupado o cargo e, em outubro de 2001, trocou o Santos pelo Corinthians na véspera do clássico entre esses dois rivais. Essa atitude revoltou na época os santistas, que logo contrataram Ilton, que deixou o Santos na sexta-feira. Menezes já está em Santos, começou a trabalhar nesta segunda mesmo no novo cargo e será apresentado aos jornalistas nesta terça à tarde. Uma de suas primeiras tarefas será acertar a contratação definitiva do atacante Deivid, que tem contrato com o Bordeaux, da França. Os dirigentes negam publicamente a negociação, mas o clube está conversando com os franceses para ficar com o jogador, que custa US$ 4 milhões. O dinheiro para essa transação viria da negociação de Elano.