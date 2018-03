Menezis Balbo tem semifinais amanhã O Torneio Menezis Balbo, competição preparatória para a Copa Estado de São Paulo, que tem início no dia 1º de junho, terá nesta sexta-feira a definição de seus finalistas. Depois de três rodadas com jogos em Barretos, Sertãozinho e Matão, as semifinais serão realizadas no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Lanterna na fase classificatória, o Comercial recebe a Matonense, que ficou em primeiro lugar, com três vitórias em três partidas. Os dois times fazem às 20 horas e, na preliminar, a partir das 17 horas, jogam Barretos e Sertãozinho, segundo e terceiro, respectivamente. Os dois vencedores garantem vaga na final do Torneio Menezis Balbo. A decisão acontece na próxima terça-feira, na cidade do time de melhor campanha.