Meninas da Sub-19 pegam a Rússia A Seleção Brasileira Feminina Sub-19 de Futebol enfrenta amanhã a Rússia, pelas quartas-de-final do Mundial da Tailândia, em Suphachalasai. Na primeira fase, o Brasil garantiu a liderança do Grupo B ao derrotar na última rodada, na terça-feira, a China por 2 a 1. A equipe russa, segunda colocada do grupo C, foi derrotada pela Coréia do Sul, por 2 a 0, mas se classificou pelo saldo de gols. Paulo Dutra, supervisor da Seleção Brasileira e o técnico Luiz Antônio Ferreira, que assistiram ao confronto entre Rússia e Coréia, acreditam em uma grande exibição brasileira: "A Rússia usa muito a força física, mas temos certeza de que nosso time fará uma grande exibição e alcançaremos a vaga nas semifinais", disseram. O Brasil estreou no torneio vencendo por 2 a 1 a Itália, depois foi derrotado por 3 a 2 pela Nigéria. As outras três partidas das quartas-de-final também serão amanhã: Alemanha e Nigéria; Estados Unidos e Austrália; e Canadá e China.