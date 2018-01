Meninas do Brasil vencem argentinas A rivalidade entre brasileiros e argentinos acontece também no futebol feminino. Hoje, na abertura do quadrangular final do 4.º Campeonato Sul-Americano - ainda conta com Peru e Colômbia -, disputado em Lima, no Peru, as meninas de Brasil e Argentina travaram belo duelo. As brasileiras, atuais campeãs, levaram a melhor, ao vencerem por 3 a 2, gols de Katia, Pretinha e Rosana. Gatti e Almeida fizeram os gols para a Argentina. Duas seleções garantem vaga para o Mundial da categoria, marcado para setembro, na China.