Meningite manda argentino Aimar para o hospital O meia argentino Pablo Aimar, que joga no Valencia, está internado desde quarta-feira por causa de uma meningite aguda. Ele foi internado com rigidez na nuca, febre e dores de cabeça, os principais sintomas da doença, depois de desmaiar durante o treino, e deve permanecer em observação por pelo menos dez dias. Os médicos dizem que ainda é cedo para afirmar se a participação de Aimar na Copa do Mundo está comprometida. Eles informaram apenas que é um tipo de meningite causada por vírus, que não é contagiosa nem deve deixar seqüelas. Aimar tem 26 anos e foi revelado pelo River Plate. Sua doença é mais um problema para o técnico José Pekerman, que corre o risco de ficar sem o atacante Messi, do Barcelona, que levará pelo menos mais três semanas para se recuperar de uma grave contusão muscular. Na próxima terça-feira, ele deve viajar para a Argentina para dar seqüência no processo de recuperação.