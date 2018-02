Meninos da Vila esperam Schumacher A visita de Michael Schumacher aos jogadores do Santos, prevista para a quarta-feira já criou expectativa no CT Rei Pelé. Hoje, o técnico Leão disse que "é um prazer e uma honra" receber o penta-campeão de Fórmula-1, mas revelou-se contra um bate-bola com o time: "temos que tomar cuidado em não bater bola com ele porque Ferrari custa caro". Descontraído, Leão brincou: "ele não vai poder treinar conosco porque ele custa muito caro e se o Pereira der uma chegada nele, fica ruim?". Para o treinador, o interesse é recíproco: "da mesma maneira que temos interesse em vê-lo atuar de perto dentro de sua Ferrari, ele tem interesse em conhecer os campeões brasileiros". Robinho e Diego, os alvos principais da visita de Schumacher, não conseguiam esconder o entusiasmo em ver de perto o piloto. E os dois brincaram muito. Robinho disse que a visita do alemão seria muito importante: "temos que pedir umas aulas, mas quem não sabe dirigir é o Diego". Diego, que vai pegar sua carteira de habilitação na mesma quarta-feira da visita do piloto, devolveu na mesma moeda: "não estou 100% na direção, mas o Robinho é dez vezes pior que eu; é um perigo nas ruas". Mesmo dirigindo mal, como ele mesmo reconhece, Diego passou no exame de habilitação. E revela que está enfrentando algumas dificuldades no volante: "é muito mais fácil dar um drible do que fazer uma baliza", disse ele, admitindo que já bateu o pneu na guia várias vezes. Perguntado quem estaria mais preparado para dirigir uma Ferrari, se ele ou Robinho, Diego respondeu rápido: "O Schumacher". O Santos folgará no dia do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e Diego está se preparando para ver de perto a corrida. "Sempre quis assistir e agora vai dar certo". Se ele vai bater uma bola com Shumacher, bem que espera um convite do piloto para conhecer a Ferrari e entrar dentro do carro. "Conhecer o Schumacher é um sonho, quem sabe não realizo esse outro também?". Se for convidado para dar uma volta no carro do alemão, Robinho não tem dúvidas. "Claro que vou, nunca andei numa Ferrari".