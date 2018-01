Menores acusam Diego de agressão O meia Diego está sendo acusado de agredir dois adolescentes de 15 anos em um shopping da cidade. O desentendimento ocorreu por volta das 21 horas da quarta-feira, quando o jogador saia de um cinema com a namorada. Segundo sua versão, eles desciam a escada rolante quando ela avisou que havia sido chutada por um rapaz que estava atrás dela. "Um dos engraçadinhos chutou minha namorada e a única coisa que aconteceu é que eles tomaram um empurrão". Ainda revoltado com a atitude dos adolescentes, disse que "deveria ter batido e muito, eles mereciam apanhar bastante". O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Santos pelo pai de uma das vítimas, José de Moraes Jr. Segundo foi registrado, Luís Amâncio Oliveira Filho e Saulo Gomes de Barros Moraes, ambos de 15 anos, desciam a escada rolante do shopping quando uma moça que estava acompanhada pelo namorado olhou para eles. Ao se virar, o namorado foi reconhecido como sendo Diego, que investiu contra eles, empurrando Luís e dando um tapa na altura da orelha de Saulo, alegando que eles haviam "bolinado" sua namorada. Depois da confusão, os personagens se dispersaram e José de Moraes Jr., que estava na Vila Belmiro para assistir ao jogo entre Santos e Juventude foi chamado e resolveu ir à delegacia registrar ocorrência. Nesta quinta-feira pela manhã seu filho, Saulo, passou por um exame no IML e, segundo ele, foi constatado um pequeno hematoma nas proximidades da orelha do adolescente. "Quero reparação e que Diego se explique", comentou o pai. Diego comentou que não bateu nos rapazes porque eles correram. "Só dei um empurrão e ficou por isso aí". Na classificação do atleta, a atitude dos menores foi "de palhaço, de idiota, de quem não tem o que fazer". E ele não escondeu que está com raiva até agora. "se eles fizeram o boletim, não quero nem ver a cara deles por que pode acontecer coisa pior". O meia é um dos jogadores mais tranqüilos do elenco. Está sempre bem humorado, especialmente quando Robinho faz suas brincadeiras, e muito raramente está de mau humor. "Dentro de campo até podem me tirar do sério, mas fora, é preciso ser muito bom para que isso aconteça. E eles foram; só não corri atrás deles porque estou com a perna machucada". Ele informou que irá tomar as providências legais a partir desta sexta-feira.