Menotti cotado para dirigir Barcelona O técnico argentino César Luis Menotti é um dos principais candidatos a assumir a equipe do Barcelona, em substituição ao holandês Louis van Gaal, demitido na última segunda-feira. O nome do treinador de 65 anos, campeão do mundo em 78, ganhou força por conta da ?legião argentina? instalada no clube catalão. Hoje, o Barcelona conta com três argentinos - o goleiro Roberto Bonano, o meio-campista Riquelme e o atacante Saviola. O clube estaria ainda negociando as contratações de Sorin (Lázio) e do zagueiro Gabriel Milito (Independiente). Segundo a imprensa local, Menotti, que dirige o Rosário Central, deverá desembarcar nos próximos dias na Espanha para uma reunião com o presidente do Barça, Joan Gaspart. Menotti comandou a equipe na temporada 1983/84, quando conquistou a Copa del Rey, a Copa da Liga e a Supercopa de Espanha.