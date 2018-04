Com o fim do Campeonato Brasileiro, as equipes brasileiras passam a se dedicar exclusivamente na preparação para os próximos campeonatos. Enquanto alguns clubes pensam em contratar, outros aproveitam para fazer uma "faxina" em seus elencos, dispensando jogadores que não serão aproveitados em 2015. Confira tudo que está acontecendo no mercado da bola brasileiro.