"Mercenário" Picerni festeja vitória A vitória do Palmeiras sobre o Guarani, por 2 a 0, serviu para estancar a possível crise que poderia atingir o time em caso de um tropeço. Mas este sucesso em Campinas acabou tendo um significado especial para o técnico Jair Picerni, que protagonizou uma cena impressionante antes do jogo. Ele foi hostilizado pela torcida, que aos gritos de "mercenário" o recebeu no gramado do Estádio Brinco de Ouro. O protesto era pelo que os torcedores consideraram um ato de traição, quando há 48 dias o técnico trocou o Guarani pelo Palmeiras. No final do jogo, Picerni teve que ser ágil para voltar ao vestiário fugindo de uma chuva de objetos lançados pela torcida, como pilhas, chinelos e, naturalmente, moedas. Mais tranqüilo, são e salvo no vestiário, Picerni evitou comentar o assunto. "O importante foi mesmo a vitória. Acho que o time lutou e mereceu vencer. Agora vamos buscar mais pontos e brigar pela classificação." Outro assunto que a vitória colocou em segundo plano foi a insatisfação do atacante colombiano Muñoz com a reserva. Antes do jogo ele criticou o esquema com apenas um atacante e jogou a responsabilidade nas costas do técnico. "Ele (Muñoz) não tem que falar nada disso. Mas já está tudo superado", finalizou Picerni. Até o jogador demonstrou ter entendido o recado. "Mesmo com um atacante, tudo funcionou direito e vencemos." Do lado do Guarani, o técnico Giba lamentou a derrota, mesmo porque considerou o resultado injusto. "Dominamos o segundo tempo, mas não marcamos. O Palmeiras foi mais eficiente na finalização." Ele também reconheceu que o sistema de marcação não funcionou no primeiro tempo, quando o meia atacante Pedrinho teve muita liberdade. Apesar do tropeço em casa, o primeiro do Guarani sob o comando de Giba, a comissão técnica mantém os planos de classificação. Com seis pontos, faltariam mais seis para garantir uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Os torcedores bugrinos também não pareciam decepcionados. Eles aprovaram a disposição dos jogadores, simbolizada na improvisação do volante Émerson no gol após a expulsão do goleiro Jean. Além disso, provocaram o adversário aos gritos de "Segunda Divisão " e extravasaram sua revolta em cima do ex-treinador.