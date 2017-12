?Mercenário?, Vieri renova contrato Chamado de mercenário por trocar de clube quase todos os anos, o atacante Vieri surpreendeu os críticos e anunciou nesta sexta-feira que renovou seu contrato com a Inter de Milão. O centroavante prorrogou seu compromisso e ficará no clube por mais três temporadas - até 2006. A fama de Vieri tem alguma razão de ser. Ele trocou de time ao final de todas as temporadas entre os anos de 92 e 99, quando se transferiu para a Inter. ?Estou muito feliz. Fechamos o acordo em cinco minutos?, disse o presidente da Inter, Massimo Moratti. O dirigente negou que a antecipação no acordo com Vieri seria uma espécie de precaução para uma eventual saída do brasileiro Ronaldo. ?Não há nenhum polêmica. Ronaldo continuará com a gente por mais cinco temporadas?, garantiu. Na véspera, os jornais italianos informavam que Moratti estava em busca de um substituto para o brasileiro e estaria em dúvida entre fazer uma proposta para Raul, Crespo, Owen e Kluivert. O atacante brasileiro, que está no Brasil, viaja para a Itália neste domingo e poderá voltar a jogar até o final deste mês.