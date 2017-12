Mercosul: Cerro vence e lidera grupo O Cerro Porteño venceu o Universidad Católica por 2 a 0, nesta terça-feira, e assumiu a liderança do grupo A da Copa Mercosul. Os gols saíram no segundo tempo da partida, marcados por Ramirez, aos 11, e Ferreira, aos 12 minutos. O time paraguaio tem agora quatro pontos, um a mais que o Universidad. O argentino Boca Juniors tem dois pontos e o Vasco apenas um. A rodada da Mercosul continua nesta quarta-feira com o jogo San Lorenzo x Nacional, pelo grupo B.