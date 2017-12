Mercosul: Corinthians vence de virada Com grande atuação de Luizão, o Corinthians venceu o San Lorenzo por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira à noite, no Pacaembu, na primeira partida das semifinais da Copa Mercosul. A equipe brasileira joga pelo empate na próxima semana, em Buenos Aires, para chegar à final da competição e ganhar mais US$ 1 milhão de prêmio. Uma falha da defesa aos 15 minutos do primeiro tempo desarticulou a equipe brasileira: o San Lorenzo cobrou uma falta, a zaga vacilou e Franco ajeitou a bola com o peito para Romeo completar para o gol. O Corinthians entrou em desespero e não articulou suas jogadas. Mas aos 34 minutos, o time de Wanderley Luxemburgo esteve perto do empate: Luizão, de calcanhar, fez o passe para Gil. O atacante passou pelo goleiro Saja, porém, chutou para fora. No segundo tempo, o Corinthians encurralou o adversário. Aos 20 minutos, Scheidt completou de cabeça um cruzamento de Fabinho e empatou o jogo. O gol despertou a torcida e deu nova força ao campeão paulista. Sob o comando de Luizão, criou boas jogadas de ataque. O gol da vitória ocorreu aos 32 minutos: Ricardinho cruzou e Luizão, de pé direito, completou a jogada. O Corinthians teve ainda outras oportunidades para aumentar a vantagem. Flamengo e Grêmio completam a rodada das semifinais às 21h45 desta quinta-feira, no Maracanã.