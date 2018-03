Mercosul é defendida por dirigentes No sorteio das chaves da Copa Mercosul, houve um discurso unânime de defesa à continuidade da competição, cuja extinção foi proposta pela Rede Globo para 2001. O presidente e dono da Traffic - organizadora do campeonato -, J. Hawilla, garantiu a sua realização mesmo que os clubes brasileiros desistam de disputá-la. Mas essa possibilidade, por enquanto, não existe já que os dirigentes de clubes não se mostraram dispostos a abrir mão dos recursos recebidos pelo campeonato. "Claro que deve continuar. Quanto mais competições melhor", afirmou o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. Para ele, é possível organizar o calendário de forma que os times disputem a competição sem que alguns jogos coincidam com o Campenato Brasileiro. O principal atrativo do campeonato são as premiações: o campeão recebe um total de U$$ 4,6 milhões. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, foi ainda mais enfático na defesa da Mercosul: "Se tiver apenas um time brasileiro que dispute a Mercosul será o Vasco", garantiu o dirigente. Em sua eterna briga com a TV Globo, Eurico considera importante participar de uma competição que não tenha a emissora como principal detentora de direitos. Na defesa de seu ponto de vista, o dirigente utilizou um garoto propaganda de peso. Ao receber o prêmio de melhor jogador do ano passado, o atacante vascaíno Romário também elogiou a Mercosul. Principal interessado na manutenção do campeonato, Hawilla lembrou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nunca defendeu o fim da Mercosul. "O que há são apenas sondagens e, para os clubes, é interessante jogar", explicou. Ao comentar a posição da Globo Esportes, o empresário foi político, evitando o confronto. "A Globo também conta com os direitos da Mercosul. Não é uma guerra comercial.", esquivou. Pelo sorteio, que contou com a participação de Sorín e Romário, o São Paulo ficou no grupo mais fraco, entre os times paulistas. O Tricolor está no grupo D, com dois times argentinos que serão definidos, e o Peñarol-URU. No Grupo E, o Palmeiras enfrentará Grêmio, River Plate-ARG e Universidad do Chile. No Grupo C, o Corinthians terá como adversários o Cruzeiro, o Independiente-ARG e o Colo-Colo-CHI. O Flamengo está no Grupo B, ao lado de Olimpia-PAR, Nacional-URU e outro time argentino, que provavelmente será o San Lorenzo. Campeão no ano passado, o Vasco está no Grupo A, com Cerro Porteño-PAR, Boca Juniors-ARG e Universidad Católica-CHI.