Mercosul faz sorteio de grupos no Rio A Confederação sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza nesta quinta-feira no Rio de Janeiro o sorteio da Copa Mercosul. O torneio distribuirá US$ 24 milhões em prêmios, e será disputado por 20 clubes da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, além dos brasileiros Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Os organizadores pretendem que o campeão dispute o Mundial de Clubes de 2003. Durante a cerimônia, será realizada uma homenagem ao atacante Romário, artilheiro da última competição.