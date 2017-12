Mercosul: final na 6ª e sem torcida A segunda e decisiva partida da Copa Mercosul entre San Lorenzo e Flamengo foi marcada pela Confederação Sul Americana de Futebol (CSF) para sexta-feira às 16 horas no estádio do Gasômetro, em Buenos Aires. Para o confronto se realizar, a CSF terá que obter autorização do governo argentino, além de jogar com portões fechados. A final da competição estava prevista para acontecer na quarta-feira à noite, mas o estado de sítio decretado pelo presidente Fernando de la Rúa, fez com que o jogo fosse adiado. Caso as autoridades argentinas neguem a permissão, a tendência é de que a disputa aconteça no sábado às 16 horas em Montevidéu, no Uruguai, ou em Assunção, no Paraguai, segundo o presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva. "Estou cético e temo pela realização do jogo aqui em Buenos Aires. Defendo que ele deva acontecer fora daqui", disse. O presidente do Flamengo explicou que sua proposta era de que as duas equipes dividissem o prêmio de US$ 4 milhões e realizassem a partida somente em janeiro para terem o direito de receber a cota da televisão. Ele disse, porém, que os dirigentes argentinos não aceitaram essa proposta e insistiram na realização imediata da partida.