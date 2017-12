Mercosul: San Lorenzo vence Olímpia A equipe argentina do San Lorenzo conquistou seus primeiros três pontos na Copa Mercosul. Na noite desta terça-feira, o time venceu o Olimpia, do Paraguai, por 2 a 0, em partida válida pelo Grupo B da competição. Os dois gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Romeo abriu a contagem aos 13 minutos e Acosta ampliou aos 24. Com esse resultado, o San Lorenzo passa a ocupar a segunda colocação no grupo, ao lado do Nacional, do Uruguai. Os dois estão atrás do Flamengo, líder com seis pontos. O Olímpia é o laterna, sem nenhum ponto ganho até aqui.