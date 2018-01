Mercosul: Vasco estréia sem Romário Desfalcado do artilheiro Romário, o Vasco estréia na Copa Mercosul, contra o Universidad Católica, nesta terça-feira, às 17h, em Santiago, no Chile. Apesar de não sentir mais dores na coxa esquerda, o atacante, que vem treinando normalmente, foi aconselhado a se poupar pelos médicos do clube e ficou no Brasil fazendo um trabalho de reforço muscular. Paulo César será seu substituto. Depois de perder Romário, o técnico Joel Santana teve outro problema, hoje, com o assalto realizado na casa do meia Jorginho, na madrugada de domingo. Como precisava resolver problemas particulares, o jogador também não viajou com a delegação. O treinador vai escolher entre os volantes Fabiano Eller ou Ricardo o substituto do atleta. O campeão da última edição da Mercosul ainda vai ter outro desfalque: o zagueiro Alexandre Torres. O jogador continua sentindo dores musculares e vai ser substituído por Géder. A novidade na equipe vascaína é a estréia do meia Botti, na função exercida por Juninho Paulista, que está na seleção brasileira disputando a Copa América. O jogador disse não temer o desafio e garantiu estar preparado para ajudar o Vasco a conquistar uma vitória. Para o atacante Euller, mesmo com os desfalques, o Vasco tem condições de realizar um boa partida. "Os problemas devem servir para nos motivar ainda mais. Temos uma boa equipe e precisamos mostrar em campo muita vontade e determinação", frisou.