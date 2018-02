?Merecemos a derrota?, diz Adãozinho ?Não vamos colocar a culpa em árbitro e em ninguém. Nós merecemos a derrota", afirmava Adãozinho, ao final da partida em que o Palmeiras perdeu por 4 a 2 para o Corinthians e foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista. "Pelo menos melhoramos em relação ao ano passado. As vaias da nossa torcida são normais. Essas pessoas já sofreram demais com o rebaixamento e agora somos eliminados pelo principal rival. Entendo a raiva dos palmeirenses", resumia Zinho, o jogador mais vaiado de todo o time. "A nossa zaga era improvisada. A marcação deveria ter sido muito mais forte. Eles tiveram toda a facilidade de entrar com a bola dominada e foram fazendo o que queriam diante da nossa defesa. Oferecemos toda a liberdade e deu no que deu", constatava, Claudecir. "Faltou brio. Marcamos de longe, só olhando o jogo. O Corinthians deitou e rolou. Nem parecia semifinal de Campeonato Paulista", atestava Correa.