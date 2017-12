Merkel confia na classificação alemã para as semifinais A chanceler alemã Angela Merkel declarou nesta quarta-feira estar confiante na vitória da seleção de seu país sobre a Argentina na próxima sexta-feira, pelas quartas-de-final da Copa, no Estádio Olímpico, em Berlim. "Se a ´Mannschaft´ jogar como na última partida contra a Suécia, poderá ganhar da Argentina e passar às semifinais", disse a chanceler. Merkel, a primeira mulher a ocupar o cargo de chanceler na Alemanha, já viu três vitórias da seleção alemã nesta Copa diretamente da arquibancada: contra a Polônia (1 a 0), Equador (3 a 0) e Suécia (2 a 0). A chanceler alemã, no entanto, até agora não colocou um cachecol da seleção alemã quando esteve no estádio, ao contrário de seus compatriotas, que usam com orgulho as cores nacionais pelas ruas e nos estádios. "Torço sem cachecol", brincou a chanceler, que gostou de ver à venda brincos nas cores da bandeira alemã: preta, vermelha e amarela.