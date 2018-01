Mertens marca 4 e Napoli sobe para o 3º lugar no Italiano

O atacante belga Dries Mertens voltou a brilhar neste domingo e liderou novamente o Napoli rumo à vitória. Contra o Torino, em casa, o time de Nápoles venceu por 5 a 3, com nada menos que quatro gols de Mertens. O belga já vinha de três gols marcados na rodada passada do Campeonato Italiano.

Com esta sequência de sete gols seguidos, o atacante já desponta na artilharia do Italiano, com 10 gols, ao lado do argentino Gonzalo Higuaín, da Juventus. À frente deles estão Edin Dzeko (Roma), Mauro Icardi (Inter de Milão) e Andrea Belotti (Torino), todos com 12 gols.

Praticamente sozinho, Mertens definiu a vitória do Napoli ainda no primeiro tempo. Ele balançou as redes aos 13, 18 e aos 22 minutos de jogo. O segundo gol saiu em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, Vlad Chiriches anotou o quarto dos anfitriões aos 25 e Mertens anotou seu quarto gol aos 35.

O Torino descontou somente na segunda etapa. Andrea Belotti anotou o primeiro aos 13 e Luca Rossettini, aos 31. O visitante chegou a sonhar com o empate quando Iago Falque marcou o terceiro, aos 39, de pênalti. Mas faltou tempo para o Torino dar sequência à reação.

O resultado levou o Napoli ao terceiro posto da tabela do Italiano, com 34 pontos. A liderança segue com a Juventus e seus 42 pontos. A Roma vem atrás, com 35. Os dois times se enfrentaram no sábado, com vitória da equipe de Turim, em casa, por 1 a 0.

Ainda neste domingo, o Chievo bateu a Sampdoria por 2 a 0, enquanto o Bologna superou o Pescara por 3 a 0. Em casa, a Udinese venceu o Crotone por 2 a 0.