Mesmo afastado do cargo, Carnielli é reeleito na Ponte

Agora, os conselheiros vão indicar o presidente para o mandato dos próximos três anos, até 2014, o que deve acontecer em, no máximo, em dez dias.

O pleito eleitoral teve recorde de votantes. Com a sessão aberta desde às 13 horas e com encerramento às 20 horas, 1.078 dos 1.591 associados que tinham condições de voto.marcaram presença no pleito.

O atual presidente está no poder desde 1997 e, na semana passada, foi afastado do cargo após decisão do juiz Renato Siqueira de Pretto. Em princípio, a decisão vai vigorar até que sejam apuradas supostas irregularidades na prestação de contas do clube nos balanços patrimoniais no período de 2006 a 2008. Até lá, Carnielli será substituído por seu primeiro vice-presidente, Sebastião Arcanjo.

Como primeiro ato de sua nova gestão, Carnielli deve confirmar a permanência do técnico Gilson Kleina no comando do time para a temporada de 2012. "Estávamos somente esperando os resultados das eleições, mas é praticamente certa a manutenção do treinador. Vamos definir tudo isso ainda nessa semana", disse Carnielli após ser carregado nos ombros de seus eleitores no salão nobre do Estádio Moisés Lucarelli.