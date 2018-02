Mesmo após derrota, técnico do Milan elogia Ronaldo O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, afirmou nesta segunda-feira que o atacante brasileiro Ronaldo - que chegou ao clube em janeiro procedente do Real Madrid - será peça importante no elenco para a próxima temporada. "Ronaldo estará no seu melhor na próxima temporada e será uma peça importante para nós. Ele esteve parado seis meses e deve melhorar sua condição física. Mas já fico feliz em ver como ele está motivado, empenhado e trabalhando", comentou Ancelotti a uma rádio italiana. Ao falar sobre as vaias da torcida da Inter ao brasileiro durante o clássico de Milão, disputado no último domingo, Ancelotti disse: "Ele ficou magoado pelos insultos a seus familiares, e é algo lógico. As vaias são perdoáveis, mas o restante não. Ronaldo, reagiu de forma correta". Para o treinador, o gesto do zagueiro Marco Materazzi, que trocou sua camisa com o brasileiro, serviu para atenuar o clima dentro de campo. "Apesar de tudo, foi um clássico correto", apontou o treinador, que aproveitou para rasgar elogios ao atacante: "Sempre admirei Ronaldo do ponto de vista de um amante do futebol e, agora que estou mais perto, vejo que sempre foi um jogador determinante. Ele teve problemas em Madri, mas está se recuperando", apontou. Ancelotti também falou sobre o hipotético interesse do Milan pelo goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus, algo que agora parece mais distante após a renovação do brasileiro Dida até 30 de junho de 2010. "Ele interessava até pouco tempo, mas depois Dida resolveu os problemas de sua renovação. O assunto está encerrado", disse Ancelotti. "Dida cometeu alguns erros neste campeonato, mas o de ontem (no primeiro gol da Inter no último domingo) não foi muito grave. Era uma bola difícil e, se tivéssemos conseguido controlar a partida, não teria importância", concluiu.