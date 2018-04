Mesmo após derrotas, Chapecoense não muda em casa para reforçar entrosamento

No trabalho realizado na última sexta-feira, o treinador manteve a base do time que enfrentou o Corinthians. Ele chegou a testar o atacante Bruno Rangel e o meia Hyoran, mas, na entrevista coletiva, deixou claro que se trata de opções para o decorrer da partida. "Sempre procuro deixar dois ou três jogadores preparados".

Durante quase três horas, os jogadores da Chapecoense estiveram focados nos ajustes do time para encarar o atual campeão paulista. Apresentação de um vídeo, treino de posicionamento, trabalhos específicos na defesa e de finalizações fizeram parte das atividades. "Para mim, hoje, o Santos está entre os melhores ataques do futebol brasileiro. Time rápido, obriga que a gente tenha muita disciplina, muita aplicação para neutralizar os principais jogadores e também muita capacidade para superar a defesa deles", explicou Vinícius Eutrópio.

O treinador também não acenou com a possibilidade de colocar o atacante Edmilson, que fez três gols no jogo treino contra o Juventus, de Seara (SC), vencido por 5 a 1, também na sexta-feira.

Para o zagueiro Rafael Lima, todo cuidado é pouco com o Santos. Com a semana inteira de treinamentos, a equipe catarinense aproveitou para acertar alguns detalhes. E o defensor pede muita atenção com o adversário deste domingo. "Vai ser um jogo dificílimo. O Santos é um time técnico e veloz. Pelo que a gente viu do jogo deles contra o Sport (na quarta-feira), pela Copa do Brasil, é uma equipe muito rápida, com jogadores habilidosos. Temos que tomar muito cuidado, defensivamente falando, para neutralizar as jogadas", alertou o capitão da equipe, em entrevista coletiva.

Para o jogador, a casa da Chapecoense é fundamental na briga para que a equipe continue na Série A no próximo ano no Brasileirão. "Fizemos o planejamento do campeonato. Vamos ter 19 jogos em casa. Temos que buscar o máximo de vitórias possíveis. Ter mais vitórias em casa do que tivemos no ano passado para ter um campeonato com tranquilidade", finalizou o capitão.