Mesmo após morte de mãe, Marcelo comanda treino e relaciona Alisson no Cruzeiro

Apesar disso, Marcelo compareceu ao Mineirão nesta manhã e comandou o último treinamento da equipe antes do confronto com o River Plate no mesmo estádio. E, após a atividade, a comissão técnica divulgou a lista de 20 jogadores relacionados para o duelo desta quarta-feira.

A principal novidade na relação é o meia Alisson. Após ficar mais de um mês fora do time por causa de uma lesão na coxa, o jogador entrou durante o empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no último domingo, quando Marcelo optou por utilizar somente os reservas no compromisso do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, Alisson agora poderá ser aproveitado no duelo desta quarta, assim como o meia Gabriel Xavier, que deixou confronto do fim de semana com um entorse no tornozelo esquerdo. Ambos, porém, devem ficar no banco de reservas.

A tendência é de que o Cruzeiro entre em campo com a seguinte escalação: Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo e Mena; Willians, Henrique e Arrascaeta; Marquinhos, Leandro Damião e Willian.

Após bater o River Plate por 1 a 0 na Argentina, o Cruzeiro precisa de um empate nesta quarta-feira para avançar às semifinais da Libertadores.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo com o River Plate:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais-direito: Ceará e Mayke

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo, Manoel e Paulo André

Lateral-esquerdo: Mena

Volantes: Charles, Henrique e Willians

Meias: Alisson, Arrascaeta e Gabriel Xavier

Atacantes: Henrique Dourado, Joel, Leandro Damião, Marquinhos e Willian