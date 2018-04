Mesmo após tropeço, Vasco garante que segue na briga

Na chegada ao Rio, nesta quinta, os jogadores vascaínos lamentaram o empate com o Palmeiras por 1 a 1, em São Paulo, mas deixaram claro que continuam na briga. Autor do gol cruzmaltino, o zagueiro Dedé disse que o grupo sempre vai acreditar no título. "Teremos jogos difíceis, assim como eles (Corinthians). Temos de acreditar, são dois pontos", afirmou o atleta, no desembarque da equipe.

Os jogadores foram dispensados, treinam nesta sexta e logo após se concentram para a partida contra o Avaí, sábado, em São Januário. "Mais do que nunca teremos dificuldades, mas isso não significa que a tarefa é impossível", disse o volante Nilton.

Após o confronto contra os catarinenses, serão dois clássicos - contra Fluminense e Flamengo. Para o meia Bernardo, a tabela "não está mais fácil" para ninguém. "O Fluminense perdeu para o América-MG em casa, por exemplo", lembrou o jogador.

Para aproveitar a empolgação da torcida com o novo ídolo do clube, o Vasco lançou nesta quinta uma camisa em comemoração aos 100 jogos de Dedé pelo time. Ele completou a marca na semana passada contra o Universitario (Peru), pela Copa Sul-Americana, quando marcou dois gols e ajudou na classificação da equipe às semifinais, com a vitória por 5 a 2. Para o duelo contra o Avaí, a expectativa é de casa cheia em São Januário.