Mesmo após vitória, técnico Ney da Matta deixa o Guarani

Ney da Matta não é mais técnico do Guarani. Mesmo após vitória sobre o União Barbarense por 2 a 0 nessa sexta-feira, o treinador chegou em acordo com a diretoria e deixou o clube na manhã de sábado.

O técnico de 49 anos chamou atenção após a campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2016 pelo Boa, justamente contra o Guarani na final, e chegou a Campinas no inicio do ano para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

Em seis jogos na Série A2, o Guarani conquistou dez pontos, com vitórias sobre Oeste, Rio Preto e União Barbarense, um empate com o São Caetano e derrotas para Bragantino e XV de Piracicaba.

A diretoria deve apresentar um novo comandante até a próxima terça-feira. O Guarani volta a campo no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, quando visita o Juventus na Rua Javari pra a disputa a da sétima rodada da Série A2.