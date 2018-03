Mesmo cansado, Flamengo confia no título do Carioca

O Flamengo só voltou nesta sexta-feira do México, onde derrotou o América na quarta-feira por 4 a 2, pela Libertadores, e a palavra mais ouvida no desembarque da delegação era ‘cansaço’. Foi por isso que a comissão técnica resolveu cancelar o leve treino programado para a tarde, num hotel da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade."Repouso é o mais recomendado neste momento", disse o médico José Luís Runco. Para o técnico Joel Santana, o reforço de última hora para a decisão do Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Botafogo, é mesmo o descanso, a tranqüilidade. "Nosso time tem todas as condições de se superar e de superar o adversário e sair do Maracanã com o título", afirmou Joel, que vai deixar o clube tão logo se conheça o campeão estadual - ele trocará o Flamengo pela seleção da África do Sul. O atacante Obina, nome mais festejado pelos rubro-negros no último fim de semana - foi o autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo na primeira partida da final -, disse que confiança não falta à equipe, ainda mais depois do ótimo resultado obtido sobre o time mexicano, pela Libertadores. "A torcida do Flamengo pode estar certa de que empenho não faltará na decisão." Obina, no entanto, não sabe se começará o jogo. Ele tem sido um trunfo de Joel normalmente no segundo tempo das partidas. Joel Santana deve manter o ataque com Marcinho, que esteve muito bem no México, e Souza. Mas conversaria hoje com seus auxiliares da comissão técnica, em especial com o preparador físico Ronaldo Torres, para saber da condição de cada atleta antes de definir a escalação.